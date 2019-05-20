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Jailson: Maçı almak için her şeyi yaptık

Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jailson, maç sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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Jailson, konuşmasınn başında galibiyetin çok öneli olduğunu aktarırken, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi maçın çok zor olacağınız biliyorduk. Tanrıya şükürler olsun ki galibiyetle ayrılıyoruz." dedi.

"EN İYİ NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli futbolcu, ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini aktarırken, "Skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibimiz daha çok atak yapmaya çalıştık, onların galibiyete ihtiyacı vardı. Biz de maçı almak için herşeyi yaptık. Şimdi ligin son maçına hazırlanacağız, ligi en bitirebileceğimiz en iyi sıralamada bitirmek istiyor. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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