Jailson Ümraniyespor maçında sahada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya tokat atmasının ardından PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Jailson, Ümraniyespor maçıyla sahalara dönüyor...
Galatasaray maçında Belhanda'ya attığı tokatla gündem olan Brezilyalı Jailson, bu hareketi sonrasında 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu pazartesi günü Antalya maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlayacak.
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı olan Ümraniye kupa maçında görev yapabilecek.
(Sabah)
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