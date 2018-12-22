Jailson Ümraniyespor maçında sahada

Galatasaray maçında Belhanda'ya attığı tokatla gündem olan Brezilyalı Jailson, bu hareketi sonrasında 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu pazartesi günü Antalya maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlayacak.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı olan Ümraniye kupa maçında görev yapabilecek.

(Sabah)