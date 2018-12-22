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Jailson Ümraniyespor maçında sahada

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya tokat atmasının ardından PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Jailson, Ümraniyespor maçıyla sahalara dönüyor...

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Galatasaray maçında Belhanda'ya attığı tokatla gündem olan Brezilyalı Jailson, bu hareketi sonrasında 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu pazartesi günü Antalya maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlayacak.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı olan Ümraniye kupa maçında görev yapabilecek.

(Sabah)

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