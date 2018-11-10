Jailson ve Soldado'nun sözleşmeleri feshedilebilir
Fenerbahçe, PFDK'dan 8 maç ceza alan Jailson ve 6 maç ceza alan Soldado'ya ağır bir para cezası vermeyi planlıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi. Bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon euro. Sarı lacivertliler, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.
(Fotomaç)
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