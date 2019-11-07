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Jailson’a 10 milyon euro

Brezilya sitesi uol.com, Beijing S.Guoan’ın Jailson için 10 milyon euroluk (64 milyon TL) teklif yaptığı ancak bunun Sarı-Lacivertli yönetimce kabul edilmediğini duyurdu.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE sezon başından beri Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından stoperde görevlendirilen Jailson için Çin’den teklif geldiği ortaya çıktı. Brezilya’da yayın yapan uol.com.br sitesi, Jeremias Wernek imzalı haberinde Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Sinabo Gouan’ın 24 yaşındaki Sambacı için Sarı-Lacivertliler’e 10 milyon euro önerdiğini iddia etti.

SATILIRSA % 20 PAY VERİLECEK

Brezilya sitesi, sosyal medya hesabından Fener’in cevabının olumsuz olduğunu da yayınlarken, “Türk kulübü, Gremio ile yaptığı anlaşma gereği Jailson’u başka bir kulübe satarsa buradan Brezilya ekibine yüzde 20 pay ödeyecek. Bu da 2 milyon euroya denk geliyor. Fenerbahçe, Jailson’ın satışından daha fazla para kazanmak için hayır dedi” ifadelerine yer verdi.

LİGDE 8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Jailson’a yapılan transfer teklifinin Greimo tarafından da yakından takip edildiği kaydedildi. 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon 8’i Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 9 karşılaşmada 64 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı yapamadı. Yanal tarafından stoperde görevlendirilen Jailson, Serdar Aziz’in iyileşmesi sonrası formasını kaptırdı.

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