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Jailson’un formasına iki aday

Fenerbahçe’nin hocası Yanal, sezon başından bu yana stoperde şans verdiği Brezilyalı oyuncuyu asıl mevkisi olan ön liberoya kaydıracak. Stoperde ise Serdar Aziz ya da Adil Rami ikilisinden birisine şans tanıyacak.

  • Star Spor
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KANARYA’DA yaptığı hatalar pahalıya patlamaya başlayan Jailson için kritik karar. Teknik Direktör Ersun Yanal, savunmadan hücumu çabuk ve etkili başlatması nedeniyle stoperde şans verdiği Brezilyalı futbolcunun yaptığı pozisyon hataları nedeniyle değişime gidecek. Yanal’ın Jailson’u milli maç arasından sonra oynanacak karşılaşmalarda asım mevkisi olan ön liberoya kaydıracağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin teknik patronu stoperde de Zanka’nın yanında Serdar Aziz ya da Adil Rami’ye şans verecek. Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek

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