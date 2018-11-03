Jailson'un Koray Şener paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde beraberlik golünü kaydeden sarı lacivertli futbolcu Jailson Marques Siqueira, hayatını kaybeden Koray Şener'i sosyal medya hesabından andı.

Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!"