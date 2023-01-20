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Spor

Jakup Kiwior adım adım Ada yolunda! Arsenal sona yaklaştı...

Spezia forması giyen stoper oyuncusu Jakup Kiwior'un Arsenal'e katılacağı iddia ediliyor. İngiliz ekibinin transfer sürecinde büyük bir aşama kaydettiği öğrenildi.

20 Ocak 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Jakup Kiwior adım adım Ada yolunda! Arsenal sona yaklaştı...
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Premier Lig'de 47 puanla zirvede yer alan Arsenal, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sport'un haberine göre; İngiliz ekibi, Spezia forması giyen Jakup Kiwior'un transferinde sona yaklaştı.

25 MİLYON EURO ARTI BONUS

Habere göre Arsenal, İtalyan kulübüyle 25 milyon euroya artı performansa bağlı bonuslar karşlığında el sikişti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Oyuncuyla her konuda anlaşan Arsenal'in Cumartesi gecesi veya pazar günü oyuncuyu Londra'ya getirip, sağlık kontrollerinden geçireceği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından ise oyuncu, kendisini Arsenal'e bağlayacak sözleşmeye imzayı atacak.

22 yaşındaki sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak

belirtiliyor. Spezia formasıyla toplamda 43 maça çıktı. Polonyalı savunmacı 2021 yılında Slovakya ekibi MSK Zilina'dan 2.20 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

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