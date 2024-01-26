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Spor

Jamaal Lascelles, Beşiktaş'tan süre istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jamaal Lascelles, siyah-beyazlılardan süre talep etti.

26 Ocak 2024 Cuma 12:52 - Güncelleme:
Jamaal Lascelles, Beşiktaş'tan süre istedi
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Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı. Ancak dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

EK SÜRE TALEP ETTİ

İngiliz Chronicle gazetesinin haberine göre Lascelles, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türk devi Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulübü Newcastle United'dan 'uzatma' teklifi beklediği belirterek ek süre talep etti. Beşiktaş yönetimi, görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

22 MAÇA ÇIKTI

Jamaal Lascelles, bu sezon Newcastle United formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

DUARTE, RESMİ ÇAĞRI BEKLİYOR

Öte yandan Kara Kartal'ın prensipte el sıkıştığı 28 yaşındaki savunmacı Domingos Duarte, yönetimden 'resmi çağrı' bekliyor.

Oyuncu için İspanyol kulübü Getafe ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Lascelles'den kesin olarak 'olumsuz' yanıt gelmesi durumunda Duarte'e "Gel imza atalım" diyecek.

13 MAÇA ÇIKTI

Domingos Duarte, bu sezon Getafe formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.

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