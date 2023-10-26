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Spor

Jamal Musiala'nın talipleri artıyor

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala gösterdiği performansla devlerin radarına girmeye devam ediyor. Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü adaylar Manchester City, Liverpool ve Real Madrid...

26 Ekim 2023 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Jamal Musiala'nın talipleri artıyor
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Bayern Münih ile gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Jamal Musiala'nın talipleri artıyor.

Bild'de yer alan habere göre; Manchester City, Real Madrid ve Liverpool, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Musiala'nın Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmama kararı alması sonrası devlerin iştahı kabardı. 3 dev kulüp, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışacak.

Öte yandan Bayern Münih'in de takımda kalması için Alman yıldızı ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

bayern ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musiala'nın nasıl bir yol çizeceği şimdiden merak konusu oldu.

Bayern ile 135 maça çıkan genç on numara, 33 gol ve 26 asist yaptı.

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