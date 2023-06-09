James Harden için Phoenix Suns iddiaları ortaya atıldı

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Phoenix Suns'ta Chris Paul'un yerini alabileceği iddia edildi.

ESPN'den Ramona Shelburne, ESPN'in '710's Mason and Ireland' isimli radyo programında Suns'ın Paul'la ne yapacağı konusunda kararsız kaldığı bu dönemde, Harden ile şampiyonluk şansını deneyebileceğini öne sürdü:

"Tam şu anda aynı anda dört kişi ile mesajlaşıyorum çünkü bu gerçekten şok edici bir gelişme. Başka birini istemeseler böyle bir şeyi asla yapmazlar. Bu dönemde gözünüz James Harden'da olsun. Herhangi bir rapor sunmak istemiyorum ama geçen aylarda bu konuşulan bir şeydi. Herkes onun için ya Philly ya da Houston diyor ama bilemiyorum. Bu konuda da bazı tartışmalar olmuştu."

Geçtiğimiz bir buçuk sezonu 76ers forması ile geçiren Harden, iki sezonda da takımının playoffların ikinci turunu aşmasına yardımcı olamamıştı. Suns ise bu yılın playofflarının ilk turunda Denver Nuggets'a takılmıştı.