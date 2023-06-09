İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4813
  • EURO
    25,3454
  • ALTIN
    1482.21
  • BIST100
    5567.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • James Harden için Phoenix Suns iddiaları ortaya atıldı
Spor

James Harden için Phoenix Suns iddiaları ortaya atıldı

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Phoenix Suns'ta Chris Paul'un yerini alabileceği iddia edildi.

9 Haziran 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
James Harden için Phoenix Suns iddiaları ortaya atıldı
ABONE OL

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Phoenix Suns'ta Chris Paul'un yerini alabileceği iddia edildi.

ESPN'den Ramona Shelburne, ESPN'in '710's Mason and Ireland' isimli radyo programında Suns'ın Paul'la ne yapacağı konusunda kararsız kaldığı bu dönemde, Harden ile şampiyonluk şansını deneyebileceğini öne sürdü:

"Tam şu anda aynı anda dört kişi ile mesajlaşıyorum çünkü bu gerçekten şok edici bir gelişme. Başka birini istemeseler böyle bir şeyi asla yapmazlar. Bu dönemde gözünüz James Harden'da olsun. Herhangi bir rapor sunmak istemiyorum ama geçen aylarda bu konuşulan bir şeydi. Herkes onun için ya Philly ya da Houston diyor ama bilemiyorum. Bu konuda da bazı tartışmalar olmuştu."

Geçtiğimiz bir buçuk sezonu 76ers forması ile geçiren Harden, iki sezonda da takımının playoffların ikinci turunu aşmasına yardımcı olamamıştı. Suns ise bu yılın playofflarının ilk turunda Denver Nuggets'a takılmıştı.

  • Philadelphia 76ers
  • Phoenix Suns

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.