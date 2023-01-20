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Spor

James Harden triple-double yaptı, Philadelphia 76ers kazandı

NBA'de Philadelphia 76ers, James Harden'ın triple-double yaptığı maçta Portland Trail Blazers'i 105-95 mağlup etti.

AA20 Ocak 2023 Cuma 10:59 - Güncelleme:
James Harden triple-double yaptı, Philadelphia 76ers kazandı
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Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers'i 105-95 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Philadelphia'da, 16 sayı, 14 asist ve 10 ribaundla triple-double yapan James Harden takımına galibiyeti getirdi. 32 sayı, 9 ribaund ve 2 asist kaydeden Joel Embiid ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Portland'da Damian Lillard'ın 25 sayı ve 11 asistlik, Jerami Grant'ın 24 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Philadelphia forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz karşılaşmada süre alamadı. Bu sonuçla Philadelphia 29. galibiyetini elde ederken, Portland ise 24. mağlubiyetini yaşadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Chicago Bulls: 126 - Detroit Pistons: 108

Golden State Warriors: 118 - Boston Celtics: 121

Toronto Raptors: 126 - Minnesota Timberwolves: 128

Brooklyn Nets: 112 - Phoenix Suns: 117

Philadelphia 76ers: 105 - Portland Trail Blazers: 9

  • Portland Trail Blazers
  • Philadelphia 76ers

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