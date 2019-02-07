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James Harden'ı Sacramento Kings de durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 36 sayıyla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 127-101 mağlup etti.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ın deplasmanda Kings'i 127-101  yendiği karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Harden,  takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 28. maçında 30 ve üstünde  sayı atmayı başardı.
 
Sezonun 32. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25 sayı  üretirken, Chris Paul 15 sayı, 11 asistle, Kenneth Faried de 13 sayı, 11  ribauntla "double double" yaptı.
 
Ev sahibi ekipte ise Buddy Hield 20 sayı, 10 ribaunt, Marvin Bagley 10  sayı, 10 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.
 
Ersan'dan Wizards potasına 12 sayı
 
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee  Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini  elde etti.
 
17 dakika süre alan Ersan İlyasova'nın 12 sayı, 1 ribauntla oynadığı  mücadelede, Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansla  galibiyete önemli katkı sağladı.
 
Bradley Beal'ın 30 sayıyla oynadığı konuk ekipte, Tomas Satoransky 16  sayı, 10 asist, Thomas Bryant 26 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130
 
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125
 
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129
 
Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93
 
Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88
 
Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127
 
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102
 
(AA)
 

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