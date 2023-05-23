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Spor

James Milner'den ayrılık açıklaması

Liverpool'un 37 yaşındaki tecrübeli oyuncusu orta saha James Milner, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. 8 sezondur Liverpool forması giyen ve takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Premier Lig şampiyonluğu gibi başarılara imza atan deneyimli oyuncu, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı.

23 Mayıs 2023 Salı 19:04 - Güncelleme:
James Milner'den ayrılık açıklaması
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8 yıl önce bonservissiz şekilde Liverpool'a katılan ve bu sene itibariyle takımdan ayrılacağını açıklayan 37 yaşındaki İngiliz futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milner, Jurgen Klopp'un takımda kalmasını istediğini ancak takımın çoktan karar verdiğini söyledi.

"KATKIKDA BULUNMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM."

James Milner, bu sezon fazla maça çıkamadığını söyledi ve şu sözlerle devam etti: "Bu yıl fazla maça çıkamadım ama takıma fazlasıyla katkıda bulunmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"KULÜP KARARINI VERDİ"

Jurgen Klopp'un takımda kalmasını istediğini söyleyen Milner, "Menajerin beni takımda tutmak istemesi güzel, ama ayrılmayı kabul ettiğim bir noktaya geldim" diye konuştu.

8 SEZONDA 331 MAÇ

2015 yılında katıldığı Liverpool'da 331 maça çıkan James Milner, 26 gol 46 asistlik performans sergiledi. Sezonun son maçında Southampton ile oynanacak maçla beraber James Milner takıma veda edecek.

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