İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8897
  • EURO
    36,6662
  • ALTIN
    3008.88
  • BIST100
    10058.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jamie Carragher: Guardiola'nın kriz tecrübesi yok
Spor

Jamie Carragher: Guardiola'nın kriz tecrübesi yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Manchester City, kötü gidişatı durduramıyor. Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher da bu konuda açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2024 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Jamie Carragher: Guardiola'nın kriz tecrübesi yok
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Manchester City, kötü gidişatı durduramıyor.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, son 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.

Manchester City'nin Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Jamie Carragher ise Guardiola'nın kriz konusunda tecrübesi olmadığını söyledi.

Carragher, "Pep Guardiola, muhtemelen, "Sözleşmeyi neden imzaladım?" diye düşünüyor. Olanlara inanmak mümkün değil. Bu, büyük bir kriz. Guardiola belki de tüm zamanların en başarılı teknik direktörü ama şu andaki durumla ilgili bir cevabı yok." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İngiliz eski yıldız, "Guardiola gibi büyük bir teknik direktör gerçekten acı çekiyor. Bu durum onun için zor. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadı, dolayısıyla böyle bir kriz dönemi için hiç tecrübesi yok. Daha önce çok başarılı olduğu için böyle bir durumda geriye dönüp bakabileceği bir şey yok." sözlerini sarf etti.

TEK GALİBİYET NOTTINGHAM FOREST'A

Manchester City, tüm kulvarlardaki son 10 maçta tek galibiyetini Premier Lig'de Nottingham Forest karşısında almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.