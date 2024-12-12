Jamie Carragher: Guardiola'nın kriz tecrübesi yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Manchester City, kötü gidişatı durduramıyor.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, son 10 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.

Manchester City'nin Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Jamie Carragher ise Guardiola'nın kriz konusunda tecrübesi olmadığını söyledi.

Carragher, "Pep Guardiola, muhtemelen, "Sözleşmeyi neden imzaladım?" diye düşünüyor. Olanlara inanmak mümkün değil. Bu, büyük bir kriz. Guardiola belki de tüm zamanların en başarılı teknik direktörü ama şu andaki durumla ilgili bir cevabı yok." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İngiliz eski yıldız, "Guardiola gibi büyük bir teknik direktör gerçekten acı çekiyor. Bu durum onun için zor. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadı, dolayısıyla böyle bir kriz dönemi için hiç tecrübesi yok. Daha önce çok başarılı olduğu için böyle bir durumda geriye dönüp bakabileceği bir şey yok." sözlerini sarf etti.

TEK GALİBİYET NOTTINGHAM FOREST'A

Manchester City, tüm kulvarlardaki son 10 maçta tek galibiyetini Premier Lig'de Nottingham Forest karşısında almıştı.