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Spor

Jamie Carragher: Muhtemelen tarihin en iyi teknik direktörü Pep Guardiola

Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, Pep Guardiola ve Manchester City hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2023 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Jamie Carragher: Muhtemelen tarihin en iyi teknik direktörü Pep Guardiola
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Liverpool'un efsane ismi Jamie Carragher, Pep Guardiola ve Manchester City'nin performansıyla ilgili konuştu.

Jamie Carragher yaptığı açıklamada, "Muhtemelen tarihin en iyi teknik direktörü Pep Guardiola. Tıpkı Barcelona'da yaptığı gibi oyunu yeniden tasarlıyor. Arsenal, Manchester City karşısında ilkokul çocuğu gibi görünüyordu." dedi.

Carragher, "Şampiyonlar Ligi'nde böyle devam ederse Guardiola, iki farklı ülke ve iki farklı kulüpte teknik direktör olarak futbolun oynanma biçiminde devrim yaratarak büyük Arrigo Sacchi ve akıl hocası Johan Cruyff'u gölgede bırakacak." ifadelerini kullandı.

Efsane isim son olarak, "Sacchi ve Cruyff gibi Guardiola da bir hocadan daha fazlası. Futbol efsanevi menajerlerle doludur. Taklit bir çeşit dalkavukluksa, Guardiola'nın iltifatları uzaklarda aramasına gerek yok." diye konuştu.

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