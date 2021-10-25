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Spor

Jamie Carragher: Solskjaer iyi ama bir Guardiola ya da Klopp değil

Eski İngiliz futbolcu Jamie Carragher, Manchester United'ın menajerlik koltuğunda Solskjaer'den daha üst düzey bir hocanın oturması gerektiğini söyledi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 08:23 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:25
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Eski Liverpool kaptanlarından Jamie Carragher, Manchester United menajeri Solskjaer'in kulübün ligdeki rakiplerinden daha zayıf kaldığını ve görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Sky'da yorumculuk yapan Jamie Carragher 5-0'lık maçın değerlendirmesinde Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in takımı bir üst seviyeye taşıyacak isim olmadığını belirterek, "Oyuncuları eleştirirken Fred gitmeli, McTominaty gitmeli diye bahsediyoruz ve bunu yaparken de hiç üzülmüyoruz. Bu yüzden ben de fazla endişe duymadan Solskjaer'in yeterince iyi bir hoca olmadığını söylüyorum" ifadesini kullandı.

Carragher Manchester United seviyesinde bir takımın daha üst düzey bir teknik adama emanet edilmesi gerektiğini belirterek, "Solskjaer iyi iş çıkardı ve takımı bir seviyeye getirdi, ancak bir üst seviyeye çıkaramıyor. Ole ne yazık ki Klopp, Tuchel, Guardiola gibi en üst seviye değil. Bu gün ışığı kadar net" ifadesini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'daki futbolculuk kariyeri sonrası 2018'in Aralık ayında geçici teknik direktörlük görevinin ardından başarılı sonuçlar alınca kulübün teknik patronu olmuştu. Norveçli hocanın yönetimindeki Manchester United geçen sezon Premier Lig'i ikinci sırada bitirmiş, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Villarreal'e yenilerek kupayı kaçırmıştı.

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