Jan Bieganski: Sivasspor Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi

Sivasspor'un 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamada bulundu. Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Bieganski, "Sivas'ta olduğum için çok mutluyum. Açıkçası buradaki hedefim takımıma yardımcı olmak. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Burada elimden geldiği kadar yardımcı olup takımım için de en iyisini yapmayı hedefliyorum" dedi.

"SİVASSPOR'A GELECEĞİM İÇİN HEYECANLANDIM"



Transfer sürecinden bahseden Polonyalı futbolcu, "Transferimle ilgili tüm detaylı veremem ama şunu söyleyebilirim ilk menajerimden telefon geldiğinde Sivasspor'a gideceğimizi söyledi. Ben de tamam hadi yapalım bunu dedim. Daha sonrasında tabii ki transfer sürecimiz yüzde yüz olmadan 5 gece boyunca açıkçası uyuyamadım çok heyecanlıydım. İlerleyen süreçte Sivas'ta oynarken insanlar benim hakkımda neler düşünecek onu göreceğiz. Umarım takıma yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ"



Takım olarak Avrupa Kupalarına katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Jan Bieganski, şöyle devam etti;

"Sivasspor bence Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Her zaman Avrupa hedefi var Sivasspor'un. Bunun içinde elimizden gelen bütün puanları toplayıp, Avrupa'ya gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarımız her maça gelsin ve bizi sonuna kadar desteklesin."

YUSUF DİKEÇ POZU VERMİŞTİ



Jan Bieganski son olarak, Sivasspor'a ilk geldiğinde Yusuf Dikeç pozu vermesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Aslında o an için gelişen bir şeydi o pozu vermem. Normalde benim kolumda bir dövme var, bir ok dövmesi var. Belki önümüzdeki günlerde gol atarsam bu sevinci kullanabilirim" yanıtını verdi.