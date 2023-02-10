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Spor

Jan Vesely ve Bogdan Bogdanovic'ten depremzedelere destek

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, eski takım arkadaşları Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely'nin formaları ile birlikte depremzedelere destek verdiğini açıkladı.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Jan Vesely ve Bogdan Bogdanovic'ten depremzedelere destek
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Barcelona'da oynayan Çek basketbolcu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım için imzalı formalarını verdiğini açıkladı. Formalar açık arttırma usulüne göre satışa çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar, destekler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı-lacivertlilerde de oynayan Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Çek oyuncu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım etmek için imzalı formalarını verdiğini belirtti. Mahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Vesely ile Bogdanovic'in depremden dolayı yaşanan acıları paylaştıklarını dile getirerek, ellerinden geleni yapmak istediklerini söylediğini ifade etti.

İki basketbolcunun imzalı formaları, depremzedelere bağışlanmak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıktı.

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