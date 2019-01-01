Jan Vesely: Zeljko, kimsenin anlamadığı gibi anlıyor

THY EuroLeague'de Aralık ayının MVP'si olan Jan Vesely, ligin resmi internet sitesine konuştu.

"Zeljko Obradovic benim neler yapabileceğimi ve yapamayacağımı çok iyi biliyor. Beni yapamayacağım şeylere zorlamıyor. Kendi oyunumu oynamama izin veriyor. Birbirimizden neler beklememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz." diyen Jan Vesely'nin EuroLeague muhabirinin sorularına cevapları şu şekilde...

"EuroLeague'de Aralık ayı MVP'si oldunuz. Bu ödül Fenerbahçe ve senin için ne anlama geliyor?"

- Çok çalışmamızın karşılığını aldık. Fakat, sezon çok uzun. Normal sezonun yarısını bitirdik henüz. Önümüzdeki maçlara daha çok odaklanmamız gerekiyor. Fakat, bu ödül de çalışmalarımızın erken bir karşılığıdır.

"ÇOK HAVALI BİR ORTAMIMIZ VAR!"

"Fenerbahçe, geçen sezon bu zamanlarda 9-6'ydı, şu an 14-1! Büyük oyuncuları değiştirmemenin ve aynı çekirdeği korumanın bunda bir payı var mı?"

- Elbette. Şu an iyi basketbol oynamamızın nedenlerinden biri de bu. Çok uzun süredir biraradayız. Bazı oyuncuları değiştirdik ve değişim de iyidir. Bu takım, birbiriyle çok uzun zaman geçiriyor. Çok havalı bir ortamımız var, soyunma odasındaki herkes birbiriyle arkadaş ve bunun parkede yardımı oluyor. Çok keyif alıyorum.

"Aralık'a Atina'da Panathinaikos gibi zorlu bir deplasman galibiyetle başladınız. Sen o maçta 7 asist yaptın. Bu üzerinde çalıştığın bir şey miydi?"

- Asist konusunda, bir gün 7 yapabilirim, öteki gün sadece 1 veya 0. Bu takıma bağlı, savunmanın ve o hücumdaki durumlarına da. Ben bir pivot olarak, asist ve benzeri şeyleri düşünemem. Bazen pas vermem ve takım arkadaşlarımın skor üretmesi gerekir. Bazen de bu olmaz ve asist olmaz. Rotasyonun nasıl gittiğine bağlı. Biz duruma maç maç bakıyoruz, çünkü her maç farklı.

"ANAHTAR SAVUNMA! BAZEN 95, BAZEN 65"

"Milano maçında 85 sayıya izin verdiniz ve kazandınız. Ardından Real Madrid maçın da 65 attınız ama yine kazandınız. Fenerbahçe, tüm maç tempolarında çok mücadeleci diyebilir miyiz?"

- Her maç farklıdır. Bazen yüksek skor üreten takımlara karşı daha fazla atmanız gerekir. Rakibinizi durdurmanız, düşük düşük skorlara hapsetmeniz kolay değildir. Biz çok uzun süre bir arada oynamış, yetenekli bir takımız. Bu takımda skor üretebilecek çok oyuncu var. Dediğiniz gibi, karşımızda az skor üreten veya çok skor üreten bir takım olabilir. Burada anahtar savunma. Sürekli maçın içinde kalıyoruz. Bazen 95, bazen 65 atarak kazanmanız gerekebilir.

"CSKA MAÇINDA DAHA FARKLI, DAHA AGRESİF OYNAMALIYDIK"

"Her zaman olduğu gibi CSKA'ya karşı büyük bir maç oynadınız, ikinci yarıda harikaydınız ve sen de 33 ile bir oyuncunun CSKA'ya karşı yakaladığı en yüksek index istatistiğine ulaştın. Bu sezon oynadığın en iyi maç olabilir mi?"

- CSKA'ya karşı farklı bir şekilde gerideydik. İlk yarıda çok çok kötü oynamıştık. Devrede birbirimizle konuştuk ve daha farklı, daha agresif oynamamız konusunda hemfikirdik. Bu şekilde tempoyu değiştirdik. Takım olarak oynadığımız en iyi ikinci yarıydı. İkinci yarının bazında bazı problemlerimiz vardı ama bunları aştık. Ben, o maçta sadece takımıma yardımcı oldum. Bu şekilde o istatistiğe ulaştım.

"Buducnost'a karşı maç 40-40'tı ancak maç sonunda 24 sayı farkla kazandınız. İkinci yarıda ne değişti?"

- O haftanın ikinci maçıydı ve Buducnost deplasmanında oynamak kolay değil. Salon çok küçük ve atmosfer hem çok zorlu hem çok iyi. Kişisel olarak orada oynamaktan keyif aldım. Evinde çok mücadeleci bir takım. Taraftarları, mücadele etmeye zorluyor ama Buducnost bundan ötürü ikinci yarılarda çok düşüyor. Bir önceki haftada da Adriyatik Ligi maçları vardı. İkinci yarıda aşırı yorgunlardı. Bu tip durumlarda başarılı olabilmek için derin bir rotasyona ihtiyaç var. Bence o maçta kritik nokta buydu.

"TARAFTARLARIMIZ MUHTEŞEM, BİZİ ZORLUYORLAR!"

"Real Madrid'i Luigi Datome'nin üç sayılık oyunuyla yendiniz. Bu ligdeki en büyük takımlar yenmek nasıl bir his? Bu arada, atmosfer sıradışıydı."

- Taraftarlarımız evimizde muhteşem bir atmosfer yaratıyor. Bizi daha iyi olmaya zorluyorlar. Takım olarak iç sahada, bu tip büyük maçlar oynamaktan keyif alıyoruz. CSKA ve Real Madrid maçlarında biletler bitmişti ve atmosfer inanılmazdı. Bu tip bir maçı son dakikalarda gelen goller kazanmak harikaydı. Çalışmak için daha fazla enerjiyle doluyorsunuz. Bu maçın kolay olmayacağını ve 40 dakika boyunca çalışmamız gerekeceğini biliyorduk. Gigi'nin basketinden sonra taraftarlarımız çok mutlu oldular ve biz de bundan çok keyif aldık.

"SADECE DAHA MOTİVEYİM, ÇALIŞIYORUM"

"Serbest atışlarda inanılmaz bir gelişimin var, savunmalar sana daha yakın oynamaya başladığı için mi bu kadar çok serbest atış kullanıyorsun?"

- Hala çok fazla faul yapıyorlar bana, yani bana yaptıkları savunmanın değiştiğini düşünmüyorum. Savunmalar öncekiyle aynı. Bana rahat basket şansı vermemek için faul çizgisine gönderiyorlar. Bu sezon bir maçta bana 10 kez faul yaptıkları oldu. Artık, bana yapılan faullere sinirlenmiyor, motivasyonumu koruyorum. Rutinimi veya tekniğimi değiştirmedim, sadece daha motiveyim. Bunun üzerine hala çalışıyorum, istediğim seviyeye ulaşamadım.

"ZELJKO, KİMSENİN ANLAMADIĞI GİBİ ANLIYOR"

"Fenerbahçe ile 5'inci sezonun ve hepsinde koçun Obradovic'yi. Zeljko için oynamanın en iyi yanı nedir?"

- Çok tutkulu ve başka hiç kimsenin anlamadığı gibi bu oyundan anlıyor. Bir maçtaki her pozisyonu biliyor. Ben bir maçta gelişen olayların, pozisyonların, hareketlerin hepsini aklımda tutamam. Bu onun çok özel bir yeteneği. Onunla her zaman özel bir ilişkim vardı ve NBA'den sonra bana bir şans verdi. Burada oynama fırsatı verdi, kendi oyunumu oynama şansı tanıdı. Zeljko Obradovic benim neler yapabileceğimi ve yapamayacağımı çok iyi biliyor. Beni yapamayacağım şeylere zorlamıyor. Kendi oyunumu oynamama izin veriyor. Birbirimizden neler beklememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

"4.5 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİYİM"

"Fenerbahçe'ye geldiğin 4.5 yıl öncesine göre şu an hangi açılardan daha iyi bir oyuncusun?"

- Elbette, o günden çok daha iyi oyuncuyum. Avrupa'ya geri dönmek zorundaydım. Yeniden özgüvenimi kazanmalıyım. Sadece bir oyuncu olarak değil, insan olarak da. Şimdi bir babayım ve iyi açıdan hayatımda birçok şey değişti.

(Sporx)