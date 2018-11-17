Janne Andersson: Bugün yaptığı hatalarla mağlup oldular

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 1-0 yenen İsveç'te maçın ardından büyük bir sevinç hakimdi.

Teknik direktör Janne Andersson, galibiyet hakkında ''İyi oynadık. Üstünlüğümüzü ilk yarıda o kadar olmasa da ikinci yarı gösterdik. Türkiye'yi yendiğimiz için mutluyuz. Türkiye'nin başarılı bir takım olduğunu biliyorduk. Bugün yaptıkları hatalarla mağlup oldular.'' sözlerini kullandı.

Maçın tek golünü atan Andreas Granqvist ise ''Türkiye'yi yendiğimiz için çok mutluyuz. Bireysel olarak çok iyi bir takım. Yenip yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz.'' dedi.