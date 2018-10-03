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Janne Andersson: Türkiye maçı sonrası futbolcularımla yenilgiyi masaya yatırdık

İsveç Milli Takımı'nın teknik direktörü Janne Andersson, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye dramatik bir şekilde yenildiklerini ve bunu telafi etmek amacıyla Rusya karşısında ofansif bir kadroyla çıkacaklarını söyledi.

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Rusya ile  11 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Uluslar Ligi maçı  öncesinde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da basın toplantısı  düzenleyen Andersson, gruptaki ilk maçlarında Türkiye'ye yorgunluk nedeniyle  yenildiklerini belirtti.

Türkiye'nin İsveç karşısında çok istekli bir oyun sergilediğini  kaydeden Andersson, ''Türkiye'ye dramatik bir şekilde yenildik. Rakibimiz, maçı  kazanmayı çok istedi. Mental ve fizik olarak bizden çok iyilerdi. Bu maçı telafi  etmek için Rusya karşısında ofansif bir kadroyla çıkacağız.'' diye konuştu.

Rusya karşısında kazanmak istediklerini aktaran İsveçli teknik adam,  "Türkiye maçı sonrası futbolcularımla yenilgiyi masaya yatırdık. Dünya Kupası  maçlarından sonra futbolcuların mental ve fizik olarak yorgun olduğunu tespit  ettik. Bu açığımızı kapatarak Rusya maçına çok iyi hazırlanmayı düşünüyoruz."  ifadelerini kullandı.

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