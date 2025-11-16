Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Jannik Sinner şampiyonluğa ulaştı.



İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan tekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen dünya 2 numarası Sinner, üst üste ikinci kez ATP Finalleri şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan tenisçi Sinner, maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Biz bireysel sporcularız ama takımım olmadan başarılı olmam imkansız. Son birkaç ayın yoğun temposundan sonra yıl sonunda bu kupayı kaldırmak çok güzel, bundan daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.