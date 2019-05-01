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Japon taraftarlardan Galatasaray - Beşiktaş derbisine yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçına Japonlar büyük ilgi gösteriyor.

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Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü Türk Telekom'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu zorlu derbiye Türk futbolseverlerin yanı sıra Japonlar da büyük ilgi gösteriyor.

Zira, Japonya'nın en önemli iki yıldızı Nagatomo ile Kagawa bu büyük buluşmada kozlarını paylaşacak.

Derbi için yüzlerce Japon futbolseverin Türkiye'ye gelmeye hazırlandıkları öğrenildi. Bunun için Japonlar, Galatasaray yönetimi ile temas kurup bilet talep etti.

Mücadeleyi ayrıca Japonya'daki futbolseverlerin de ekran başında takip edeceği belirtildi.

(Sabah)

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