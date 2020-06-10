AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:53

Japon ve Haiti aile kökenlerine sahip dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu konumundaki Naomi Osaka, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylemlere destek vermesinin ardından son dönemde sıklıkla ırkçı içerikli mesajlara maruz kaldığından bahsetti.

Özellikle ülkesindeki tenisseverlere seslenen 22 yaşındaki tenisçi, "Son dönemde Japon vatandaşlarından çok sayıda ırkçı içerikli mesajla karşılaşıyorum ama Japonya, gerçekten harika bir yer. Bütün ülkenin ırkçı olduğu yönünde yanlış bir yoruma yol açmak istemem ama her yerde olduğu gibi, burada da çürük elmalar var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin İngiliz basınına da konuşan Osaka, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla Minneapolis ve yaşadığı Los Angeles kentindeki eylemlere katılmaya devam ettiğini söyledi.

Önde gelen sporcuların sözlerinin siyasetçilerden daha etkili olabileceğini ve ırkçılığa karşı mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Naomi Osaka, "Sessiz kalmak asla bir cevap değildir. Herkesin bu konuda bir sesi olmalı ve bunu kullanmalı.” ifadelerini kullandı.

KAEPERNİCK'E DESTEK



Irkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyan eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016 yılındaki eyleminin öneminden bahseden Osaka, "Colin 2016'dan bu yana bize mesajını vermeye devam ediyor. ABD'de aynı anda salgın, ekonomik kriz ve kamera önünde bir cinayetin görüntülenmesiyle, insanlar onun eyleminin ne kadar önemli olduğunu gördü." şeklinde görüşünü belirtti.

Kaepernick'in eyleminin ardından tüm kulüplerden dışlanarak mesleğinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Osaka, "Amerikan Futbolu Ligi (NFL) bu durumu düzeltmek istiyorsa, maçlar başladığında tüm futbolcuların bir dizini yere koyarak aynı eylemi gerçekleştirmesine destek vermeli. Colin'e de mesleğini geri vermeli." değerlendirmesini yaptı.