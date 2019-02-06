Japonlardan sürpriz derbi talebi

SHİNJİ Kagawa’nın Antalyaspor maçındaki performansı Japonların Türkiye’ye olan ilgisini daha artırdı. Japonya’ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri, Süper Lig’in yayıncısı beınSPORTS ve TFF’ye sürpriz bir teklifte bulundu. Japonlar, 31’nci haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının Japonya’dan izlenebilmesi için müsabakanın saat 15:00 civarında oynanmasını istiyor.

MADDİ DESTEK TEKLİFİ

Teklifin kabul edilmesi durumunda aracı fi rmanın hem TFF hem Galatasaray hem de Beşiktaş’a mali destek olacağı belirtildi. Türkiye’ye bu maç için oldukça fazla sayıda Japon taraftar getirilebileceği hatta öncesinde iki takımın idmanlarının ve oyuncularla yapılacak röportajların yayınlanmasını kapsayan bir mali destek olabileceği vurgulandı. Şimdi, TFF ve beIN SPORTS’un buna vereceği yanıt bekleniyor

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