Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu'nda oynanan Japonya - Kosta Rika maçıyla devam ediyor. Ahmad bin Ali Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
JAPONYA: 0 - KOSTA RİKA: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Japonya: Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda
Kosta Rika: Navas, Waston, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejeda, Torres, Campbell, Contreas