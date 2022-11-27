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Spor

Japonya - Kosta Rika | CANLI

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

27 Kasım 2022 Pazar 13:09 - Güncelleme:
Japonya - Kosta Rika | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu'nda oynanan Japonya - Kosta Rika maçıyla devam ediyor. Ahmad bin Ali Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

JAPONYA: 0 - KOSTA RİKA: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Japonya: Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika: Navas, Waston, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejeda, Torres, Campbell, Contreas

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