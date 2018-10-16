Japonya, Uruguay'ı 4-3 mağlup etti! Nagatomo ve Muslera 90 dakika sahada kaldı Galatasaray'dan Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'ı hazırlık maçında 4-3 mağlup etti.