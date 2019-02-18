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Japonya'dan TFF'ye sürpriz derbi teklif

Beşiktaş'ın Japon yıldız Shinji Kagawa'yı transfer etmesinin ardından Süper Lig'e olan ilginin üst düzeye çıktığı Japonya'dan flaş bir teklif geldi.

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31. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz, Japonya'ya uygun bir saatte yayınlanması için Japonya Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon Euro'ya yakın para teklifi geldi.
 
Yuto Nagatomo'lu Galatasaray ile Shinji Kagawa'lı Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç için Japonya'dan Türkiye'ye tur programları da yapılmaya başlandı.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, TFF ile görüştüklerini ancak olumlu karşılanmadıklarını belirtmişti.
 
Japonya'dan gelen teklifin ardından TFF'nin gündüz derbi oynatmaya sıcak bakmaya başladığı öğrenildi. Türkiye için önemli bir kazanç olacağı düşünülen Uzakdoğu pazarının ilgisini daha da çekmek için maçın gündüz oynanması yönünde karar çıkması bekleniyor.
 
TÜRKİYE'DE BULUŞTULAR
 
Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo ile Beşiktaş'ın Japon 10 numarası Kagawa, Türkiye'de bir araya gelerek dostluk mesajları vermişti
 
Sabah
 

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