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Jardel: Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyoruz

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica’da forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Jardel, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica’da forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Jardel, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray güçlü bir rakip, iyi hazırlanmak zorundayız"

Sarı-kırmızılı ekibin gücüne dikkat çeken Jardel, ”Galatasaray gerçekten de çok güçlü bir rakip. Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasında onlarla karşılaşma fırsatımız olmuştu. Çok zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Ancak; biz de kendimizi buna göre hazırlamak zorundayız. İyi çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İlk maç Türk Telekom Stadı’nda

Galatasaray ile Benfica arasındaki Son 32 Turu’nun ilk maçı 14 Şubat Perşembe günü saat 20:55’te Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 21 Şubat’ta Portekiz’de yapılacak.

(AJANSSPOR DIŞ HABER)

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