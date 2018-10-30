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Jardim'in menajeri Joel Martins: Fenerbahçe bizi yokluyor

Şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Leonardo Jardim’in menajeri Joel Martins’ten kritik bir açıklama geldi.

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Cocu ile yolların ayrılmasından sonra yabancı birçok teknik adamla dirsek teması halinde olan Fenerbahçe’ye Jardim’den mesaj geldi.

Özellikle 2016-17 sezonunda Monaco’yu şampiyon yaptığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, Fransa Kupası’nda ise finale kadar giden Leonardo Jardim’in şu anda boşta olması sarı lacivertli camiayı bir hayli heyecanlandırırken, Başkan Ali Koç’un Portekizli teknik adam için nabız yoklaması taraftarları da memnun etti. Katar’dan 9 milyon euro’ teklif almasına rağmen kendisine gelen astronomik ücreti reddeden Jardim’in hedefinde Benfica veya Milan’ın olduğu belirtilirken ünlü çalıştırıcının temsilcisi Joel Martins’ten kısa ve net bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin Jardim ile ilgilendiğini vurgulayan Martins ‘Şu ana kadar bize ulaşmış resmi bir teklif yok ama bazı aracılar tarafından arayıp yoklanıyoruz, bize karşı ilgileri var’ dedi.

(Diriliş Postası)

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