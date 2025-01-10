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Spor

Jared McCain sezonu kapattı

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ın çaylak oyuncusu Jared McCain'in geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapattığı öğrenildi.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Jared McCain sezonu kapattı
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Philadelphia 76ers, çaylak oyuncusu Jared McCain'in geçtiğimiz ay sol dizinden ameliyat geçirmesinin ardından sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.

McCain, 13 Aralık'ta Indiana Pacers'a karşı menisküs yırtığı geçirmesinin ardından başlangıçta süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Tecrübeli guardlar Eric Gordon ve Reggie Jackson, McCain'in yokluğunda benchten daha fazla süre almıştı.

2024 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilmiş olan McCain, sakatlığından önce Yılın Çaylağı ödülü için favori aday konumundaydı ve 23 maçta ortalama 15,3 sayı, 2,6 asist ve 2,4 ribaund kaydetmişti.

Philadelphia, 15-20'lik derecesiyle Doğu'da 11. sırada yer alıyor.

  • Philadelphia 76ers
  • ared McCain
  • sakatlık

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