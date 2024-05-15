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Spor

Jasikevicius: Bu kadar iyi gelişeceğimizi düşünmemiştim

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takıma ilk geldiği gün eksik yönleri analiz etmeye çalıştığını belirten Litvanyalı koç, 'Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum.' ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Jasikevicius: Bu kadar iyi gelişeceğimizi düşünmemiştim
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarı finalde Panathinaikos ile eşleşmelerine değinen Sarunas Jasikevicius ise "Herhangi bir rakibe hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Rakip, bizim için önemli değil. Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz. Burada amacımız oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak. Karşı tarafa da nasıl maç içinde zarar vereceğimizi planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GELİŞMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Şu anda Final-Four'u çok fazla düşünmediklerini belirten Litvanyalı koç, "Türkiye'de play-off turu başlıyor. Ligde önümüzde en az 2 maç daha var. İki farklı kadroyla çalışıyoruz. Oyuncuları diri tutmam lazım. Sonrasında rakiplerimizle ilgili detaylı çalışmalara başlayacağız." dedi.

Sezon ortasında takıma gelmesinin ardından oyunculara yaptığı dokunuşları dile getiren Jasikevicius, "İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski takımı Panathinakos'la ilgili görüşlerini aktaran Jasikevicius, "Panathinakos'ta çok önemli şeyler yaşadım. Yazlarım Yunanistan'da geçiyor. Eşim ve çocuklarım da Yunan. Ne zaman onlarla karşılaşsam duygulanırım ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.

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