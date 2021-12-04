Jasikevicius: Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi

4 Aralık 2021 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:30

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Takımını ve Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran Anadolu Efesli basketbolseverleri tebrik eden Litvanyalı başantrenör, "İlk yarıda Anadolu Efes'i kontrol etmeyi başaramadık. Hanemizde 47 sayı gördük. Üçüncü çeyrekle daha iyi bir performans sergiledik. Savunma taktiğimizi değiştirdik. Bugün Sinan Erdem'de kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularıma gerçekten çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın performansını değerlendiren Jasikevicius, "Onun için çok önemliydi. Duygusal olarak kendi takımına karşı ilk kez oynadı. Ben de oyunculuk döneminde başta Zalgiris olmak üzere eski takımlarıma karşı o duygusallığı hissediyordum. Sertaç bugün gayet iyi bir performans sergiledi." şeklinde görüş belirtti.