Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, EuroLeague finali öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Final için sabırsız olduğunu söyleyen başarılı hoca şöyle konuştu: "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu maçın mutluluğunu yaşıyorum. Pana maçından sonra dinlendik ve hemen hazırlandık. Şimdi sabırsızlıkla finali bekliyoruz. Monaco, Olympiakos'u savunmalarıyla perişan etti. Monaco'nun finalde olmasından nedenlerinden biri de bu. Şampiyon olmak için komple bir oyun sergilemeniz gerekiyor.

İKİMİZİN FİNALDE OLMASI İNANILMAZ

Eski arkadaşım Spanuolis ile finalde rakip olmamız inanılmaz. Bunu hiç hayal etmemiştim. Obradovic'ten topu paylaşmayı ve önemli anlarda takım olarak parlamamız gerektiğini anladık. Takım olarak kazanabileceğimizi öğrendik. Finalde birçok şey savunma kaynaklı olacaktır. Ama hücumda vereceğiniz akıllı kararlar belirleyici olacak. Az top kaybı yapmalıyız. Akıllı hücum yaparsanız bu savunmanızı güçlendirir. Finalde en iyi oyunu oynayabilirsiniz ama komple oyunu oynamanız gerekmektedir.

F.BAHÇE EN İYİ TAKIMIM OLACAK

Nigel'ın heyecanım için söylediklerine katılıyorum. Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde sahte olamam. Sakinmişim gibi davranamam. Kendim olmaya çalışıyorum. Benim yapım böyle. Yıllar içinde çok iyi oyuncularla ve takımlarla çalıştım. Zalgiris Kaunas'la çok iyi bir takımla finale kaldım. Barcelona'da çok iyi basketbol sergiledik. Eğer şampiyonluğu kazanırsak Fenerbahçe, antrenörlük kariyerimde çalıştırdığım en iyi takım olacak. Çünkü şu an ortada bir kupa var."