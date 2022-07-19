İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5696
  • EURO
    17,9924
  • ALTIN
    966.761
  • BIST100
    2457.76
Spor

Jasmin Scuk Altay'ı reddetti

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de kadroya alınmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Jasmin Scuk, küme düştükten sonra kendisini geri çağıran siyah-beyazlı kulübe kapıları kapattı.

DHA19 Temmuz 2022 Salı 11:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi, geçen sezonu boşta geçiren Bosna Hersekli ön libero ile bir süredir temas halindeydi. Altay yönetiminin Jasmin Scuk'u ikna edemediği öğrenildi. FIFA'da davalık olduğu siyah-beyazlı kulüpten 450 bin avro alacağı olan Scuk'un kariyerini Güney Kıbrıs Ligi'nde sürdüreceği bildirildi.

İç transferde İbrahim, Özgür, Ozan, Tolga, Deniz, Ceyhun ve son olarak Zeki ile sözleşme yenilen Altay, Jasmin Scuk transferinde mutlu sona ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, şimdiye kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Gabonlu ön libero Andre Poko ve Portekizli santrfor Marco Paixao'yu yuvada tutma konusunda umutlarını koruyor. Altay, geçen sezonki kadrosunda yer alan Poko ve Paixao dahil toplam 15 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.