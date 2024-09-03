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Spor

Jasmine Paolini, ABD Açık'tan elendi!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar dünya 5 numarası İtalyan raket Jasmine Paolini, turnuvaya 4. turda veda etti.

3 Eylül 2024 Salı 01:15 - Güncelleme:
Jasmine Paolini, ABD Açık'tan elendi!
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Tek kadınlarda dünyanın 5 numarası İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 4. turda elendi.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 8. gününde 4. tur maçlarına devam edildi.

Bu yılın Fransa Açık ve Wimbledon finalisti İtalyan Jasmine Paolini, Çek raket Karolina Muchova'ya 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya 4. turda veda etti.

Tek kadınlarda dünyanın 6 numarası ABD'li kadın tenisçi Jessica Pegula, Rus raket Diana Shnaider'i 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Turnuvada 2021'in şampiyonu tek erkeklerde dünya 5 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev ise Portekizli raket Nuno Borges'i 6-0, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

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