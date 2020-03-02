Jason Denayer: ''Türkiye'de taraftarlar fantastik''

02 Mart 2020 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 21:33

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lyon'un stoper oyuncusu Jason Denayer, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Manchester City'deki günleri hakkında konuşan Denayer; "Genç yaşında aileden uzak kalmak farklı bir deneyim oldu. Altyapıda aldığım eğitimler beni bugüne getirdi. Uzun süreler futbol oynadıktan sonra tabiki emeğinizin karşılığını alıyorusunuz. Orada çok güzel bir bağımız vardı. Başlarda biraz karşıktı. Dil bilmediğim için zorluklar yaşadım. Orada Fransızca konuşanlar da vardı, Kompany de Fransızca konuşuyordu. Kompany çok özel bir savunmacı. Ondan çok şey öğrendim" dedi.

Liverpool'un başarılı stoperi Virgil Van Dijk hakkında yorumunu paylaşan Denayer; "Virgil ile Celtic'de beraber oyandık. İnanılmaz bir potansiyeli vardı. Şimdi hak ettiği yere geldi. Ballon d'or da oralara gelip aday olması önemli; bizim de bu ödülü kazanabileceğimizi gösteriyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE TARAFTARLAR FANTASTİK"

Türkiye günleri sorulan Denayer, Türkiye'deki futbolu ve yaşadıklarını; "Başlangıçta kolay değildi ama hızlı biçimde adapte oldum. Kulüpte tercümanlar hocayla konuşmama yardım etti. Galatasaray'da İngilizce konuşan oyuncular vardı ben de İngilizce'yi konuşabilecek duruma gelmiştim. Celtic taraftarları da iyiydi ama Türkiye'de taraftarlar başka. Türkiye'de taraftarlar gerçek anlamda fantastik diyebilirim" diyerek özetledi.

Lyon'da ilk golü olan ve Saint Etienne'ye karşı galibiyeti getiren golü sorulan Belçikalı savunmacı; "Lyon'da ilk golümü attığımda çok mutlu olmuştum. Galibiyet golü olması ayrıca özeldi. Lyon'da güveni kısa sürede hissettim, bu durumda performansımı deoğrudan etkiledi. Kaptan oldum ve bu benim için kesinlikle bir onur" dedi.

"ONUN GİBİ OYUNCUYLA HER ZAMAN KARŞI KARŞIYA GELMEZSİNİZ"

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hakkında Denayer; "Bence gruplarda daha iyi olabilirdik. Aldığımız sonuçlar bizi tam yansıtmıyor. İçeride oynadığımız Zenit maçını kazanabilirdik. Hatalarımızdan ders çıkarmalı ve ileriye bakmalıyız. Ronaldo gibi oyuncuyla her zaman karşı karşıya gelmezsiniz. Elimizden geleni yapacağız ve eşleşmeden keyif almaya bakacağız." dedi.

Lyon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'da oynanan ilk maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart günü TSİ 23:00'de oynanacak.