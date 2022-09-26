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Spor

Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor!

Olympic Lyon'un yaz transfer döneminde serbest bıraktığı Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in yeni kulübü belli oluyor. İddialara göre Shabab Al-Ahli ile anlaşma imzalamak üzere.

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
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Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in transferini tamamlamaya çok yakın. Kulüp kaynakları da bu bilgiyi doğruladı.

Belçikalı stoperin önümüzdeki saatlerde transferinin son detaylarını görüşmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ANLAŞAMAMIŞTI

Lyon'dan ayrılmasının ardından Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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