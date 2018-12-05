Javier Hernandez West Ham'dan ayrılmak istediğini belirtti
Beşiktaş’la anlaştığı iddia edilen Meksikalı yıldız golcü, ocak ayında ayrılığa hazır olduğunu açıkladı.
WEST Ham’da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Meksikalı yıldız golcü Javier Hernandez (Chicharito) ocak ayında ayrılmak istediğini söyledi. İngiliz basını daha önce Beşiktaş’la anlaştığını iddia ettiği golcü için, “M.United ve Real Madrid’de oynadı. Şimdi yedek kaldığı için mutsuz. Beşiktaş forvetteki eksiğini bu oyuncuyla gidermek istiyor” yorumunu yaptı. Meksikalı oyuncu bu sezon ligde çıktığı 9 karşılaşmada 3 gol attı.
(Aksam)
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