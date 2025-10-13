Javier Tebas: Florentino Perez, bizi ve yaptığımız hiçbir şeyi sevmiyor

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid için gelen soruya cevap verdi.

Barcelona'nın La Liga'da oynayacağı Villarreal mücadelesi kıta dışında oynanacak. Aynı durumun Real Madrid maçları için olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez nedeniyle bu durumun çok zor olduğunu söyledi.

Tebas, "Real Madrid, Barcelona ile Villarreal arasındaki maç gibi İspanya dışında bir La Liga maçı oynayacak mı? Mevcut liderleriyle bu imkansız. Florentino Perez, bizi ve yaptığımız hiçbir şeyi sevmiyor." dedi.