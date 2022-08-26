Javier Zanetti: Saygımız var ama korkumuz yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Barcelona ile aynı gruba düşen Inter'de başkan yardımcısı Javier Zanetti, konuştu.

Arjantinli futbol adamı, "Biz Inter'iz, geçen sezon Liverpool'a karşı bir test yapmıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyilerine karşı detaylarla ilgili bir turnuvadır." ifadelerini kullandı.

"Turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında bu tarz rakiplerle oynamak bizi motive ediyor." diyen Zanetti, "Bayern Münih, sağlam bir takım. Barcelona da Xavi yönetiminde dengesini sağladı. Bizim saygımız var ama korkumuz yok. Takımın psikolojik ve fiziksel olarak maçlara hazır olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter, Bayern Münih, Barcelona dışında Çekya'dan Viktoria Plzen bulunuyor.