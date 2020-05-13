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Spor

Jay Blankenau Arkasspor'da kaldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da yönetim iç transferde Kanadalı pasör Jay Blankenau ile sözleşme yeniledi.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12
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Antrenör Glenn Hoag'un Kanada Milli Takımı'ndan öğrencisi olan 31 yaşındaki voleybolcunun bir yıl daha mavi-beyazlı formayı terleteceği belirtildi. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı ilk günlerde ülkesine dönen 1.94 boyundaki voleybolcu, yeni sezonda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'da mutlu olduğunu dile getirdi. Blankenau, daha önce ülkesi dışında Yunanistan'da Niki Aiginio, Hollanda'da Abiant Lycurgus, Almanya'da SWD Powervolleys Düren, Belçika'da ise Greenyard Maaseik kulüplerinde görev almıştı.

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