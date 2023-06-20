Jayden Ooosterwolde için son şans

Büyük umutlarla transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Genç oyuncu, kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendisini kabul ettirmek isteyecek.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Parma'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan sol bekte teknik direktör Jorge Jesus'u forma için ikna edemeyen Jayden Oosterwolde'nun durumunun ne olacağı merak konusu.

22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun ise tek amacı, kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendisini kabul ettirmek olacak.

Oyuncu kamp döneminde iyi bir performans gösterip Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Devre arasında büyük beklentiyle transfer edilen genç yıldız Oosterwolde, Fenerbahçe'de sadece 5 maçta forma giydi.