İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5868
  • EURO
    25,8135
  • ALTIN
    1482.43
  • BIST100
    5277.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Jayden Ooosterwolde için son şans

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Genç oyuncu, kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendisini kabul ettirmek isteyecek.

20 Haziran 2023 Salı 09:58 - Güncelleme:
Jayden Ooosterwolde için son şans
ABONE OL

Büyük umutlarla transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Genç oyuncu, kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendisini kabul ettirmek isteyecek.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Parma'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan sol bekte teknik direktör Jorge Jesus'u forma için ikna edemeyen Jayden Oosterwolde'nun durumunun ne olacağı merak konusu.

22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun ise tek amacı, kamp sürecinde yeni gelecek teknik adama kendisini kabul ettirmek olacak.

Oyuncu kamp döneminde iyi bir performans gösterip Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Devre arasında büyük beklentiyle transfer edilen genç yıldız Oosterwolde, Fenerbahçe'de sadece 5 maçta forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.