Jayden Ooosterwolde: Samet ile iyi iş çıkardık

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Jayden Oosterwolde yaptığı açıklamada, "Stoperde sıkıntılarımız var ama oynayacak oyuncularımız var. Bu maçta Samet ile iyi iş çıkardık. Sakat oyuncular geri dönecektir ama onlar yokken biz sıkıntısız geçtik bu maçta. Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi. Hala lideriz. Önemli olan da bu." dedi.

Jayden Oosterwolde ayrıca, "Bu futbol. Futbol içerisinde bu tarz şeyler olur. Ateş yükselebilir ama maç sonunda tokalaşıp gülebiliyoruz. Sonuçta bu futbol." ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maça çıktı.