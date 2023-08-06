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Spor

Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'den ayrılabilir

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

6 Ağustos 2023 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'den ayrılabilir
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertliler bir yandan da kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyor.

OOSTERWOLDE İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile yollar ayrılabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hollandalı sol beke teklifler var. Fenerbahçe'ye Oosterwolde için gelen tekliflerin iyi rakamlar olduğu ve 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON GELDİ

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.

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