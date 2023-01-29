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Spor

Jayden Oosterwolde, İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferi için Parma ile görüşmelerine başlandığını açıkladığı Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

29 Ocak 2023 Pazar 17:52 - Güncelleme:
Jayden Oosterwolde, İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi
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Fenerbahçe Kulübü, Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Hollandalı oyuncu, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertlilerin yeni sol beki Jayden Oosterwolde, pazar günü 17:45'te İstanbul'a geldi. Oosterwolde, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 7,5 milyon euro ödeyecek.

21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.

A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor. Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu için Süper Lig'de hemen oynayabilecek. F.Bahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise gelecek vadeden bir futbolcu olması.

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