Jayden Oosterwolde: Kariyerimin bir sonraki adımını düşünerek, Fenerbahçe'ye geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte 21 yaşındaki futbolcunun açıklamaları..

Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gördüm.

Taraftarlar transfer sürecinde çok destek oldu. Taraftarlar bu camia için çok büyük kuvvet. Umarım sezon sonuna kadar bizi desteklemeye devam ederler.

İtalya'da sürekli oynuyordum. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak ama Fenerbahçe'ye yardım etmeye hazırım. Bu takıma neler vereceğimi göstermeye geldim. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim.

Hollanda A2 Milli Takımı'na gidecektim ama sakatlığım nedeniyle gidemedim. Hollanda Milli Takımı'na gitme hayalim var. Bunun için Fenerbahçe'de iyi bir performans ortaya koymam gerekiyor.

Jorge Jesus için çok iyi şeyler duydum. Çok deneyimli teknik adam. Ondan çok şey öğreneceğime şüphem yok.

Türkiye'de iyi bir performans ortaya koyacağım. Sonrasında da Premier Lig'e gitmek istiyorum.

Çok fazla teklif vardı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Kariyerimin bir sonraki adımını düşünerek, Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağım. Kupalar kazanmayı umuyorum. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Umarım birçok kupa kaldırırım.

Fenerbahçe'de çok büyük Hollandalı oyuncular oldu. Ancak onlarla konuşmadım. Menajerim ve ailemle konuştum. Fenerbahçe'ye gelmenin iyi bir seçenek olduğuna karar verdik.

Ferdi Kadıoğlu ile gelmeden önce konuşmadım. Burada harika işler yaptığını biliyorum. 14 yaşımdan beri sol bek oynuyorum.

Defansif anlamda hızlı ve süratliyim. Beni izlediyseniz, hücumu da sevdiğimi görmüşsünüzdür. İtalya'da defansif yönlerimi güçlendirdim. Hem defans, hem de hücumda iyiyim.

İlk teklif tarihini hatırlamıyorum. Ocak ayı başından önce olabilir. Bu ilgiyi duyduğumda çok şaşırdım. Fenerbahçe'nin ilgilenmesini beklemiyordum. Çok mutlu oldum ve buraya geldim. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutlu oldum.

İstanbul trafiği çılgınca. Kasımpaşa maçının ikinci yarısına yetiştik. Atmosfer inanılmazdı. Burada oynamak için hazırım. Enner Valencia ve Arda Güler dikkatimi çekti. Bütün takım arkadaşlarım iyiydi. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum.

Hocam stoper oynamamı, sol açık oynamamı isterse tabii ki oynarım. Tercihim sol bek. Ama her yerde oynayabilirim.

Roberto Carlos ve Andre Santos çok büyük oyuncular. Onlar idolüm.

Galatasaray ile 4 puanlık fark var ama maç maç bakacağız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluğu çok istiyorum. Sonunda şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada iyi olursak, sezon sonu şampiyonuz.