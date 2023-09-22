Jayden Oosterwolde performansıyla tam not aldı

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken Sarı-lacivertlilerde birçok dikkat çeken performans meydana geldi.

Bu isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Genç oyuncu gösterdiği performansla maça damga vurdu.

OOSTERWOLDE'YE ÖVGÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, savunma ve hücumda yaptığı katkılarla göz doldurdu. Sarı-lacivertli teknik heyet ve taraftarlar Hollandalı yıldızın performansından memnun kaldı.

22 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.