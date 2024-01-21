İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jayden Oosterwolde: Türkiye'nin en iyi takımıyız
Spor

Jayden Oosterwolde: Türkiye'nin en iyi takımıyız

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

21 Ocak 2024 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Jayden Oosterwolde: Türkiye'nin en iyi takımıyız
ABONE OL

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının ardından açıklama yaptı.

Jayden Oosterwolde yaptığı açıklamada, "Berabere kaldık. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Önemli olan çarşamba nasıl tepki verebileceğimiz. Bu tarz takımlar bize korner veya duran toptan gol atabilir. Bunu bilmemize rağmen gol yedik." dedi.

Oosterwolde, "Önemli olan verdiğimiz reaksiyon bundan sonra. Biz Türkiye'nin en iyi takımıyız. Ben her zaman bek olarak oynadım ama stoper olarak da oynadım. Nerede oynarsam oynayayım önemli olan takımıma yardım etmek. Hocam da bana bu konuda güveniyor." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.