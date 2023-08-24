Jayden Oosterwolde: Yeni takımdan çok şey bekleniyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Hollanda basınından De Telegraaf'a konuşan genç oyuncu, "Twente maçı bu sezon şu ana kadar oynayacağımız en önemli maç olacak. Üzerimizde tabii ki baskı olacak çünkü taraftarlar yeni takımdan çok şey bekliyor. Eski kulübüme karşı oynayacağımız için heyecanlıyım çünkü Twente profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım kulüp." dedi.

"SEVİYE ÇOK YÜKSEK"

Fenerbahçe'de yüksek kaliteli oyuncularla çalıştığını söyleyen Oosterwolde, "Fenerbahçe'de etrafınızdaki oyuncuların seviyesi çok yüksek ve bu yüzden sürekli iyi çalışmak zorundasınız. Ayrıca Türkiye'de büyük bir kulüpte oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı oluyor. Her maçı kazanmak zorundasınız ve bu durumla baş etmeyi de öğrenmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Son olarak stadyumdaki atmosfere değinen Hollandalı oyuncu, "Stadımızda inanılmaz bir atmosfer var. Hollanda'da eşi benzeri olmayan bir atmosfer. 90 dakika boyunca 50 bin taraftar inanılmaz bir gürültü çıkarıyor." sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon euro karşılığında Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.